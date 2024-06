Stand: 10.06.2024 15:48 Uhr Flensburg: Fernwärme wird vermutlich günstiger

Die Preise für Fernwärme in Flensburg sinken im kommenden Jahr voraussichtlich von derzeit rund 16 auf 13 Cent pro Kilowattstunde. Diese Prognose haben am Montag die Stadtwerke abgegeben - für den Fall, dass der Gaspreis etwa auf dem aktuellen Niveau bleibt. Für Neubauten sei zwar die Wärmepumpe die effizientere Lösung, bei Altbauten sei Fernwärme aber weiter unschlagbar. Laut Stadtwerke-Chef DirkThole könnte demnächst der Anschlusszwang für Fernwärme in Flensburg entfallen. Dazu laufen bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung.

