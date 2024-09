Stand: 23.09.2024 11:19 Uhr Schleswig: Amtseinführung von Voß-Güntge am Sozialgericht

Am Montag wurde die neue Präsidentin des Landessozialgerichts, Birgit Voß-Güntge, in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) feierlich in ihr Amt eingeführt. Die 57-Jährige ist die Nachfolgerin von Christine Fuchsloch, die an die Spitze des Bundessozialgerichts in Kassel gewechselt ist.

Seit Oktober 2014 ist Voß-Güntge laut Justizministerium Richterin am Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht, zu dessen Vizepräsidentin sie im Mai 2020 ernannt wurde. Seit Juli ist sie die Präsidentin des Landessozialgerichts in Schleswig.

