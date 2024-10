Stand: 18.10.2024 10:17 Uhr Kitas in Flensburg und Langballig ausgezeichnet

Das Sozialministerium in Schleswig-Holstein hat gemeinsam mit der Leuphana-Univiersität in Lüneburg (Niedersachsen) zwölf Kitas im Land mit dem Titel "KITA21" als Lernort für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Darunter sind auch die Kita Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg) und die Kitas Freiland sowie ADS Kita Süderlücke in Flensburg. Im Fokus standen Energie- und Ressourcenschutz, Ernährung und Biodiversität.

