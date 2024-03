Stand: 18.03.2024 10:45 Uhr Kirchen in Reinfeld und Großhansdorf müssen schließen

Die Kirchen in Reinfeld und Großhansdorf (beide Kreis Stormarn) müssen aufgrund geringen Besuchszahlen schließen. Die Häuser seien außerdem in einem schlechten Zustand und die Sanierung und Erhaltung wäre zu teuer, so Diakon Tobias Riede. Der letzte Gottesdienst in der katholischen Kirche in Reinfeld soll im Juni stattfinden. In Großhansdorf ist der letzte Gottesdienst Anfang Juli.

