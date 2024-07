Stand: 18.07.2024 14:04 Uhr Kilometerlanger Stau auf der A7 bei Neumünster

Wegen Bauarbeiten hat sich auf der A7 in Höhe Neumünster ein kilometerlanger Stau gebildet. Laut Polizei erneuern Fachleute zwischen den Anschlussstellen Neumünster Süd und Mitte Teile der Fahrbahndecke. In Richtung Norden ist nur ein Fahrstreifen frei. Der Auto- und Lkw-Verkehr staut sich inzwischen auf etwa zehn Kilometern - bis zur Anschlussstelle Großenaspe (Kreis Segeberg). Auch auf den Umleitungsstrecken in und um Neumünster läuft der Verkehr nur stockend. Die Bauarbeiten auf der Autobahn sollen bis Freitag früh um 10 Uhr dauern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.07.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster