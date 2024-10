Stand: 28.10.2024 16:33 Uhr Kilometerlange Umleitung wegen Baustellen in Henstedt-Ulzburg

Wegen Tiefbauarbeiten müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) noch bis Mitte November mit erheblichen Behinderungen rechnen. Die B75 von Wilstedt, Itzstedt und Nahe wird in Richtung Zentrum zum Teil gesperrt werden. Grund sind laut Gemeinde Arbeiten an Leitungen und Hausanschlüssen. Es handele sich zwar im ersten Bauabschnitt nur um einen 250 Meter langen Abschnitt - die Fahrt nach Westen in Richtung Autobahn ist aber blockiert. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten einen Umweg von bis zu fünf Kilometern mit entsprechend längerer Fahrtzeit besonders im Berufsverkehr in Kauf nehmen.

Weitere Baubschnitte sollen bis Mitte November fertig sein

In der kommenden Woche starten dann die weiteren Bauabschnitte für die Arbeiten an der Wilstedter Straße. Dort sollen Geh- und Fahrradwege breiter gemacht werden, heißt es von der Gemeinde. Auch die Paracelsus-Klinik liegt an der Straße, sie bleibt aber während der gesamten Maßnahmen erreichbar - auch mit dem Bus.

