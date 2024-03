Stand: 13.03.2024 11:04 Uhr Kieler Lesesprotte 2024 verliehen

Die Autoren Anne Ruhe und Max Meinzold sind für ihr Kinderbuch "Ozeanis" mit der Kieler Lesesprotte ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am Dienstag im Opernhaus statt. Der zweite Platz ging an das Buch "Crazy Family" von Markus Orths und Horst Klein, Platz drei an "Lama Gang" von Heike Eva Schmidt und Nikolai Renger. Eine Kinder-Jury aus Kieler Dritt- und Viertklässlern hatte die Bücher bewertet.

