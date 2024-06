Stand: 25.06.2024 16:37 Uhr Kieler Feuerwehr bekommt neues Löschboot

Auf der Kieler Förde hat die Stadt Kiel am Dienstagnachmittag mitten im Trubel der Kieler Woche ein neues Löschboot für die Feuerwehr getauft. Laut Stadtrat Christian Zierau ist "Dat Füürschipp", das ist plattdeutsch für "Das Feuerschiff", wichtig für den Brandschutz und die Sicherheit in der Hafenstadt. Mit seinem Hybridantrieb setze das in Finnland gebaute, 15 Meter lange Schiff zudem auf Nachhaltigkeit.

"Unser neues Hilfeleistungsboot erhöht die Schlagkraft der Feuerwehr Kiel und stellt eine weitere wichtige Komponente in der maritimen Gefahrenabwehr dar", sagte Amtsleiter Thomas Hinz. Das Löschboot ist laut der Stadt Kiel ausgelegt für die Brandbekämpfung auf See und an Land. Für die Personensuche auf dem und unter Wasser sei es zudem mit speziellen Kameras ausgerüstet.

In den nächsten zwei Monaten legt die Feuerwehr den Fokus nach eigenen Angaben auf die Ausbildung an Bord. Ab Herbst solle "Dat Füürschipp" dann rund um die Uhr für Einsätze zur Verfügung stehen. Stationiert ist es in Kiel-Holtenau.

