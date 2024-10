Stand: 08.10.2024 07:47 Uhr Kiel: Schwer Verletzter nach Streit mit Messer in Gaarden

Bei einem Streit in Kieler Stadtteil Gaarden ist ein Mensch mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung, an der mehrere Menschen beteiligt waren. Eine Person wurde demnach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach den anderen Beteiligten wird gefahndet.

