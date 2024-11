Stand: 04.11.2024 09:12 Uhr Kiel: Prozess wegen schwerer Wohnungseinbrüche

Am Landgericht Kiel startet am Montag ein Prozess wegen schwerer Wohnungseinbrüche. Einem 32-Jährigen wird vorgeworfen, im vergangenen Februar und März in mehrere Häuser unter anderem in Kiel eingebrochen zu sein. Dabei soll er Bargeld, Uhren, Schmuck und Goldbarren im Wert von etwa 120.000 Euro gestohlen haben. Nach Angaben des Gerichts soll der Angeklagte in einem Fall auch einen Überwachungssender am Auto eines Geschädigten angebracht haben. So soll er überprüft haben, ob der Geschädigte sich noch im Wohnhaus befand. Der Prozess soll an mehreren Terminen bis zum 19. Dezember stattfinden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel