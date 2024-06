Stand: 05.06.2024 16:23 Uhr Kiel: Mann nach mutmaßlichen Brandstiftungen in U-Haft

Nach mehreren Bränden in Kiel-Friedrichsort hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Verdächtigen gefasst. Der 36-Jährige wurde am Dienstagmorgen festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Laut Polizei soll er mindestens einen Brand im Kieler Stadtteil Friedrichsort gelegt haben. Die Beamten ermitteln nun, ob der Verdächtige auch für weitere Taten verantwortlich gemacht werden kann. Am vergangenen Freitag brannten in Friedrichsort mehrere Mülltonnen und ein Carport, so die Polizei.

