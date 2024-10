Stand: 18.10.2024 10:39 Uhr Kiel: Letzter Bauabschnitt am Theodor-Heuss-Ring startet

Der letzte Bauabschnitt der Arbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel startet. Ab kommenden Montag (21.10.) wird laut Stadt die Kreuzung Ostring oberhalb der Bundesstraße gesperrt. Dort wird die Straße in den Herbstferien neu asphaltiert. Außerdem sollen die Übergänge barrierefrei werden und das Tiefbauamt tauscht Ampelmasten aus. Autofahrerinnen und Autofahrer können von der B76 in Fahrtrichtung Süd in den Ostring einbiegen. Umleitungen werden ausgeschildert.

