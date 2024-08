Stand: 29.08.2024 09:10 Uhr Kiel: Kreative Ideen für Studenten auf Wohnungssuche

Alleine in Kiel stehen laut Studentenwerk SH aktuell rund 800 Studierende auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz - im ganzen Land sind es etwa doppelt so viele. In Kiel wollen Stadt und Studentenwerk daher in den nächsten Jahren rund 1.700 geförderte Wohnheimplätze bauen. Für die Studienanfänger, die jetzt eine Wohnung suchen, rät die Einrichtung zu kreativen Lösungen. Es gibt zum Beispiel das Projekt "Wohnen für Hilfe". Studierende wohnen bei älteren Menschen oder Familien und helfen im Gegenzug im Haushalt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel