Stand: 05.07.2024 16:00 Uhr Kiel: Jahreskatalog der Muthesius Kunsthochschule ausgezeichnet

Eines der "Schönsten Deutschen Bücher" des Jahres 2024 kommt nach Angaben der Kieler Muthesius Kunsthochschule aus der Landeshauptstadt. Die Stiftung Buchkunst habe den hochschuleigenen Jahreskatalog "Einblick/Ausblick 2023" in der Kategorie "Kunstbuch, Fotobuch, Ausstellungskataloge" ausgezeichnet. Nach Angaben der Kunsthochschule haben die Studentinnen des Kommunikationsdesigns Saskia Falke und Alina Moldenhauer den Katalog gestaltet. Die Preisverleihung findet im September im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main statt. Knapp 600 Publikationen aus ganz Deutschland seien eingereicht worden.

Laut Kunsthochschule ist die Auszeichnung bereits der zweite Preis für das Werk der beiden Kieler Studentinnen. Der Art Directors Club würdigte ihre herausragende Kommunikations- und Gestaltungsleistungen. Der in Berlin ansässige Club möchte exzellente kreative Kommunikation finden und fördern.

