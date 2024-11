Stand: 05.11.2024 10:51 Uhr Kiel: Gesprächsgruppe für Kinder getrennter Eltern

In Kiel hat sich am Montag (4.11.) erstmals eine neue Gesprächsgruppe für Kinder getroffen, deren Eltern sich getrennt haben. Laut Stadt werden etwa zehn Kinder zwischen neun und elf Jahren bis Februar über ihren Umgang mit der neuen familiären Situation sprechen.

Mit dabei sind zwei Expertinnen der städtischen Erziehungsberatungsstelle. "Kinder beziehen alles, was passiert, auf sich und haben wegen der Trennung Schuldgefühle", sagte Diplom-Sozialpädagogin Sabine Schüller. Es könne eine Beziehungsverunsicherung entstehen. Kinder könnten sich fragen, ob auch sie nicht mehr geliebt werden, wenn die Eltern aufhören, sich zu lieben, so Schüller. Anfang kommenden Jahres will die Stadt einen weiteren Kurs anbieten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel