Kiel: Fußball-Hallenmasters starten in ausverkaufter Arena Stand: 11.01.2024 07:43 Uhr Wenn die Lotto Hallenmasters anstehen, dann ist die Kieler Arena traditionell ausverkauft - so auch in diesem Jahr. Zum 24. Mal steigt die Landesmeisterschaft im Hallenfußball und 8.700 Fans wollen sehen, wer in diesem Jahr den Titel mit nach Hause nimmt.

Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 tritt als Titelverteidiger an und könnte mit einem weiteren Turniersieg mit Rekordmeister Holstein Kiel gleichziehen, der bereits sechs Mal Landesmeister geworden ist. Beide Teams treffen allerdings frühestens nach der Gruppenphase aufeinander. Denn die Flensburger treten in Gruppe A an, wo sie gegen den Finalgegner aus dem vergangenen Jahr, Regionallliga-Konkurrent FC Phönix Lübeck sowie gegen die U23-Mannschaft des VfB Lübeck aus der Oberliga und Oberligist SV Todesfelde (Kreis Segeberg) spielen.

Deutschlands größtes Hallenfußballturnier vor ausverkaufter Kulisse

In Gruppe B wurden neben der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel der Mitkonkurrent aus der Regionalliga Nord, FC Kilia Kiel, und zwei Oberligisten gelost: TSB Flensburg führt aktuell die Flens-Oberliga an und der Polizei-Sportverein Union Neumünster ist als Neuling das erste Mal bei den Hallenmasters dabei.

Das Turnier startet am Sonnabend um 17 Uhr in der Kieler Wunderino-Arena und gilt mit seinen 8.700 Zuschauerinnen und Zuschauern als größtes Hallenfußball-Event Deutschlands.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.01.2024 | 15:30 Uhr