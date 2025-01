Stand: 21.01.2025 19:00 Uhr Kiel: Ein Toter nach Feuer in Reihenhaus im Elmschenhagen

Bei einem Brand in Kiel-Elmschenhagen ist ein Mann ums Leben gekommen. Am späten Dienstagnachmittag rückte die Kieler Feuerwehr wegen eines Brandes im Tiroler Ring aus. Ein Anruf hatt beim Notruf hatte gegen 17 Uhr Qualm aus einem Wohnungsfenster im zweiten Stock gemeldet. Als die Feuerwehrleute die Wohnung betraten, entdeckten sie den Mann bereits leblos am Boden. Ihm konnte nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr geholfen werden.

An dem Einsatz beteiligt waren 36 Kräfte der Kieler Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen und des Rettungsdienstes. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

