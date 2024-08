Stand: 08.08.2024 16:39 Uhr Kiel: Busfahrer nach Wasserschaden in Kita gesucht

Nach einem Wasserschaden in der Kita Georg-Pfingsten-Straße in Kiel-Gaarden ist ein Betreuungsproblem zunächst abgewendet. Das sagte Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne) auf Nachfrage. Die 108 Kinder kommen in der neuen Kita in Neumühlen-Dietrichsdorf und in weiteren Kieler Kitas unter. Voraussichtlich nach sechs bis acht Monaten können alle wieder zurück in die ursprüngliche Kita. Allerdings müssen die Kinder nun mit Shuttle-Bussen abgeholt werden. Da fehlen der Stadt nach eigenen Angaben die Fahrer. Busfahrer und ehemalige Busfahrer, die einspringen wollen, können sich bei der Pressestelle der Stadt Kiel melden.

