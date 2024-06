Stand: 15.06.2024 12:52 Uhr Kiel: Bündnis übergibt SPD Petition für Inflationsausgleich für Rentner

Ein Bündnis aus Sozialverbänden, Gewerkschaften und Seniorenbeirat fordert von der Politik unter anderem einen einmaligen Inflationsausgleich von 3.000 Euro für Rentner. Am Nachmittag wollen die Vertreter des Bündnisses auf dem Exerzierplatz in Kiel eine Petition an die SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Stein und Kristian Klinck überreichen. Seit April hat das Bündnis mehr als 200.000 Unterschriften gesammelt.

