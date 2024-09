Stand: 03.09.2024 10:50 Uhr Keitum auf Sylt: Unbekannte zünden Holzskulptur an

In Keitum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte am Sonntagabend auf dem Gelände der St. Severin Kirchengemeinde eine Holzskulptur in Brand gesetzt. Das Kunstwerk wurde laut Polizei aus einem afrikanischen Lebensbaum geschnitzt und am unteren Ende stark beschädigt. Die Tat ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Munkmarscher Chaussee in Keitum. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen darum, sich bei den Beamten zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt