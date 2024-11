Stand: 25.11.2024 20:36 Uhr Keine Verletzten bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Itzehoe

Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Itzehoe sind am Abend sechs Menschen aus dem Gebäude gerettet worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Bewohner teilweise über Drehleitern in Sicherheit gebracht. Durch das Treppenhaus konnten sie danach wegen der starken Rauchentwicklung nicht flüchten. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg