Kein Bus fährt: Warnstreik im privaten und öffentlichen Busgewerbe Stand: 01.03.2024 07:44 Uhr Bis Freitagabend sollen Fahrerinnen und Fahrer von privaten Busunternehmen im ganzen Land noch streiken. Seit heute früh werden zudem auch die kommunalen Busunternehmen in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg bestreikt.

Der Streik der Busfahrerinnen und Busfahrer privater Busunternehmen läuft noch bis heute Abend zum Dienstschluss. Die Gewerkschaft ver.di hatte zum fünftägigen Warnstreik aufgerufen. Und auch im kommunalen Busverkehr fährt ab heute kein Bus mehr. Betroffen davon sind bis Sonntagabend die kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg. Ver.di hatte am Mittwoch nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern zum dreitägigen Streik aufgerufen.

Streik an jedem Wochenende bis zum nächsten Verhandlungstermin

Ein Sprecher der Gewerkschaft sagte NDR Schleswig-Holstein, man habe im Vorfeld des Gesprächs am Mittwoch bewusst nicht zum Warnstreik im öffentlichen Busverkehr aufgerufen, da die Arbeitgeber eine Annäherung signalisiert hätten. Zu einer tatsächlichen Annäherung sei es aber bei den Verhandlungen nicht gekommen. Deshalb wolle man nun den Druck erhöhen. Und weil der nächste Verhandlungstermin erst in vier Wochen stattfinden soll, kündigte ver.di an, nach dem aktuellen Warnstreik dann an jedem Wochenende von 15.30 Uhr an Freitagen bis Sonntagabends zum Warnstreik aufzurufen.

Den Streik im privaten Busgewerbe bewertet ein ver.di-Sprecher als erfolgreich. Laut Omnibus Verband Nord (OVN) hatten allerdings einige der bestreikten privaten Unternehmen für Ersatz gesorgt. Die Auswirkungen seien deshalb nicht so schlimm gewesen, wie erwartet, so ein Sprecher.

Ver.di und Fridays For Future demonstrieren gemeinsam

Heute ist außerdem Hauptstreiktag für ver.di: Zusammen mit der Umweltbewegung Fridays For Future sind zahlreiche Demonstrationen in ganz Norddeutschland gegen die Klimakrise organisiert worden. Unter anderem finden in Kiel, Lübeck und Flensburg Veranstaltungen statt. "Diese Streiks im öffentlichen Nahverkehr - das sind auch Klimastreiks", erklärt Darya Sotoodeh, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Der Ausbau des ÖPNV sei der entscheidende Faktor, damit Emissionen im Verkehrssektor sinken. Außerdem fordern sie bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal im Nahverkehr.

Diese privaten Unternehmen sind vom Warnstreik betroffen

Der Flughafenbus KIELIUS soll während des Warnstreiks weiter fahren. Auch die Linie X85 zwischen Lübeck und Fehmarn fährt, ebenso finden ALFA-Fahrten im Kreis Ostholstein statt. Zudem will Autokraft Sonderfahrten soweit wie möglich sicher stellen.

Verhandlungen über neue Tarifverträge

Die Gewerkschaft ver.di verhandelt in allen Bundesländern - außer in Bayern - parallel mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV. In Schleswig-Holstein fordert ver.di unter anderem die Einführung einer 35-Stunden-Woche ohne finanzielle Einbußen, die Begrenzung der Schichtlängen auf maximal zehn Stunden, Mindestruhezeiten von zwölf Stunden zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. "Die Arbeitgeber haben sich und die Fahrgäste erst mit einem disqualifizierenden Angebot, und dann mit Äußerungen in der Öffentlichkeit, in diese prekäre Lage gebracht", sagte Frank Schischefsky, Sprecher von ver.di Nord.

Der OVN hatte Streiks im privaten Busgewerbe Anfang des Monats als "unnötig und überflüssig" bezeichnet. Eine Senkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden sei nicht realisierbar, auch weil es zu wenig Fahrpersonal gebe. Für den 5. März ist ein weiterer Verhandlungstermin geplant.

Personalmangel ist ein großes Problem

Die Verkehrsunternehmen leiden unter anhaltendem Personalmangel. Um den Personalbedarf zu decken, bräuchten die Betriebe 800 neue Busfahrer jährlich, sagen der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und der Omnibusverband Nord. Allein den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) fehlen derzeit rund hundert Fahrer.

Die Aktion ist nicht der erste Arbeitskampf im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in diesem Jahr. Bereits Mitte Februar hatten in Kiel 2.500 Menschen vor dem Landeshaus demonstriert. Gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di und der Umweltbewegung Fridays for Future überreichten die Beschäftigten eine Petition für einen Ausbau und eine bessere Finanzierung des ÖPNV an den Bundestagsabgeordneten Matthias Stein (SPD).

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.03.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Öffentlicher Nahverkehr