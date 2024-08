Kasseedorf: Feuer in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Sagau Stand: 08.08.2024 19:54 Uhr Die Feuerwehr ist in Sagau im Großeinsatz: Dort brennt seit dem Nachmittag ein Einfamilienhaus. Es gibt laut Leitstelle keine Verletzten. Die Ursache ist noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle brach das Feuer in Sagau in der Gemeinde Kasseedorf (Kreis Ostholstein) am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr aus. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten finden wegen einer Photovoltaikanlage auf dem Dach unter erschwerten Bedingungen statt. Die Feuerwehr ist mit etwa 150 Einsatzkräfte aus acht Wehren auch Abend noch im Großeinsatz. Auch das Technische Hilfswerk ist mit einem Bagger vor Ort. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Die Anwohner wurden per Warn-App und Rundfunkdurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

