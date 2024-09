Kartenzahlung nicht möglich: Störung auch in SH Stand: 12.09.2024 15:27 Uhr Bundesweit sind aktuell Kartenzahlungen mit EC-, Debit- und Kreditkarten teils nicht möglich. Betroffen sind auch Läden in Schleswig-Holstein.

Betroffen von der Störung sollen vor allem Kredit- und Debitkarten sein, teilte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft mit. Aber auch Girokarten könnten teils in Läden in Schleswig-Holstein nicht funktionieren. Seit dem Nachmittag könne auch an manchen Automaten lediglich noch mit Girokarten problemlos Geld abgehoben werden, teilte die Deutsche Kreditwirtschaft mit. Bei Debit- und Kreditkarten könne es hingegen auch dabei vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Die Nutzung der Karten im Ausland sei ebenfalls betroffen. Die Störungen sind nicht auf einzelne Bankinstitute beschränkt.

Banken bestätigen die heutige Störung

Grund für die Störung seien laut des Sprechers der Deutschen Kreditwirtschaft Probleme bei einem IT-Dienstleister. Die Beteiligten würden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten. Eine Cyberattacke könne nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

