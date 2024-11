Stand: 08.11.2024 11:58 Uhr Kanaltunnel Rendsburg: Sperrung in der Nacht

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend am Rendsburger Kanaltunnel auf Sperrungen einstellen. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mit. Grund dafür sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, unter anderem an den Notruftelefonen oder der Lautsprecheranlage. Der Kanaltunnel in Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) wird zwischen 21 und 5 Uhr gesperrt.

Die Umleitung führt über die Bundesstraßen 203 und 202 und die A7. Die Umleitungsempfehlung innerhalb der Stadt führt über die Kanalfähre Rendsburg.

