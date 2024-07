Stand: 09.07.2024 15:55 Uhr Kaltenkirchen: 2.000 Haushalte und Holstentherme ohne Strom

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr sind in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) knapp 2.000 Haushalte ohne Strom gewesen. Ein Sprecher des Netzbetreibers SH Netz erklärte auf NDR Anfrage, dass bei Bauarbeiten eine Stromleitung beschädigt worden sei. In der Folge sei es zu mehreren unterirdischen Kurzschlüssen gekommen. Mitarbeiter des Netzbetreibers kontrollierten dann nach und nach, woher diese Überspannung kam und konnten die einzelnen Haushalte wieder ans Netz nehmen. Nur am Ursprung des Stromausfalls, an der Holstentherme, läuft nach wie vor nur eine Notversorgung.

Holstentherme in Kaltenkirchen am Dienstag geschlossen

Als der Stromausfall einsetzte, befanden sich unter anderem Teilnehmende des Baby- und Schwangeren-Schwimmens in der Holstentherme. Die Gäste wurden aus der Anlage herausbegleitet und konnten anschließend das Freibad nutzen, so eine Sprecherin. Die Therme ist vorerst geschlossen. Ab Mittwoch soll sie wieder ganz normal öffnen, so der Betreiber.

