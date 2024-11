Stand: 14.11.2024 18:16 Uhr KI-manipuliertes Video: Günther verlangte von Midyatli eine Distanzierung

Das Video zeigte den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, dem durch eine Computermanipulation die Worte in den Mund gelegt werden, man verachte die Demokratie. Bergt hatte sich am Mittwoch nach Aufforderung dafür entschuldigt und das Video gelöscht. CDU-Landeschef Daniel Günther verlangte in einem offenen Brief am Donnerstag auch eine Entschuldigung der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli, die bisher zu dem Vorfall geschwiegen hatte. Günther schrieb, es sorge in der CDU zunehmend für Unverständnis, dass es bislang kein einziges öffentliches Wort der Distanzierung von ihr zum manipulierten Video gegeben habe.

Midyatli antwortete ebenfalls schriftlich, Bergt habe das Video geteilt und sich bei Merz dafür entschuldigt. Damit sei die Sache für sie erledigt. Weiter schreibt Midyatli: "Das Video hätte ich nicht geteilt. Das habe ich Daniel Günther im Telefonat am Dienstag auch gesagt. Mein Stil ist es, zum Hörer zu greifen. So haben wir es bisher untereinander auch immer gehandhabt."

