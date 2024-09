Stand: 25.09.2024 09:21 Uhr Junge steckt in Drainage-Schacht fest

In der Nähe von Schönwalde am Bungsberg (Kreis Ostholstein) hat die Feuerwehr am Dienstag einen Jungen aus einem 2,50 Meter tiefen Drainage-Schacht gerettet. Der Jugendliche wollte den Schacht offenbar als Versteck erkunden, konnte sich aber nicht mehr selbst befreien. Sein Freund versuchte vergeblich zu helfen. Schließlich rückten die Feuerwehren aus Langenhagen und Mönchneversdorf (beide Kreis Ostholstein) an, auch der Rettungsdienst wurde vorsichtshalber alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Jungen unverletzt befreien.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein