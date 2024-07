Junge Fischotter im Wildpark Eekholt: Jetzt gehts nach draußen Stand: 05.07.2024 12:25 Uhr Wer Glück hat kann im Wildpark Eekholt nun jungen Fischottern dabei zuschauen, wie sie schwimmen. Nachdem sie seit ihrer Geburt im Innenbereich gelebt haben, dürfen sie nun raus.

Die jungen Fischotter, die im Wildpark Eekholt in Heidmühlen (Kreis Segeberg) zur Welt gekommen sind, sind nun bereit für ihre ersten Schwimmübungen. Mehrere Wochen waren sie nach Angaben des Tierparks in Obhut bei Mama Elli im Innenbereich, nun dürfen sie nach draußen. Die Otter waren im April zur Welt gekommen. Es handelt sich nach Angaben der Geschäftsführung um den ersten Otter-Nachwuchs seit zwölf Jahren.

Der Wildpark hält kanadische Fischotter, die im Gegensatz zu ihren europäischen Verwandten im Familienverbund leben. Die Jungtiere werden bis zu einem Jahr lang von ihrer Mutter gestillt. Dafür braucht sie viel Nahrung: unter anderem bis zu dreieinhalb Kilogramm Fisch und Fleisch pro Tag. Das entspricht etwa 30 Prozent ihres eigenen Körpergewichts.

Elli und Lars seit eineinhalb Jahren ein Paar

Otterweibchen Elli lebt seit Januar 2023 in Eekholt und hat dort Ottermännchen Lars kennengelernt. Dass ein Otterweibchen schon nach so kurzer Zeit in einer neuen Umgebung Nachwuchs bekommt, sei sehr ungewöhnlich, so ein Sprecher des Tierparks. Die Tierpfleger seien daher auch sehr überrascht gewesen, als Elli nach einer Fütterung im Juni in ihrem Bau verschwand und kurz darauf mit drei Otterjungen wieder herauskam.

Die Haltung von Kanadischen Fischottern hat im Wildpark Eekholt nach eigenen Angaben bereits eine lange Tradition. Schon das Gründerehepaar habe zwei Fischotter mit der Flasche großgezogen.

