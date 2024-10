Stand: 06.10.2024 16:48 Uhr Jüdische Schicksale nach dem Terrorangriff: Ausstellung in Rendsburg

Im Jüdischen Museum in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine neue Ausstellung eröffnet worden. In "Home Front" geht es um die Schicksale der Menschen nach dem Terrorangriff der Hamas vor einem Jahr. "Wir dürfen nicht aufhören, die Solidarität für Israel zu zeigen", sagte der Landesbeauftragte für Jüdisches Leben und gegen Antisemitismus in Schleswig-Holstein, Gerhard Ulrich. Dass diese Solidarität von Anfang an nicht stark ausgeprägt gewesen sei, darunter leide die jüdische Community, betonte Ulrich.

