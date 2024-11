Stand: 12.11.2024 14:52 Uhr Schwierige Investorensuche für insolventes Krankenhaus Geesthacht

Mehrere Investoren interessieren sich laut Sanierungsgeschäftsführung für eine Übernahme des insolventen Klinikums in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Die größten Herausforderungen in den Verhandlungen mit potentiellen Investoren seien das Millionen-Defizit und der Mangel an Patientinnen und Patienten: Von 185 Betten sei ein Drittel nicht belegt.

Krankenhaus soll attraktiver für werdende Mütter werden

Ein weiteres Problem: Um rentabel zu arbeiten, brauche ein Klinikum dieser Größe etwa 1.200 Geburten im Jahr. Aktuell werden aber nur 700 Babys im Jahr im Johanniter-Krankenhaus geboren. Deshalb sieht das Sanierungskonzept unter anderem attraktivere Angebote für werdende Mütter vor. Das Ziel der Sanierungsgeschäftsführung: Bis Weihnachten soll ein Investor gefunden sein.

Operationen sollen trotz Insolvenz durchgeführt werden

Rund 600 Mitarbeitende betreuen im Johanniter-Krankenhaus jährlich etwa 30.000 Patientinnen und Patienten. Trotz der Insolvenz sollen alle geplanten Eingriffe weiterhin stattfinden. Von der Insolvenz betroffen sind auch die Klinik für Geriatrie, das Seniorenzentrum und das medizinische Versorgungszentrum.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg