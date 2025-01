Stand: 06.01.2025 12:26 Uhr Interesse an Wärmepumpen steigt in SH leicht an

Die Zahl der verkauften Wärmepumpen hat in Schleswig-Holstein wieder leicht zugenommen - im Gegensatz zum Bundestrend. Zum Ende des vergangenen Jahres sei das Interesse an Wärmepumpen im Norden nochmal angestiegen, berichtet Thomas Christoph, Landesinnungsmeister vom Fachverband Sanitär Heizung Klima Schleswig-Holstein. Menschen in Schleswig-Holstein halten es nach seiner Einschätzung für sinnvoll, den im Land erzeugten Strom von Windrädern auch zu nutzen. Zudem wollten sich viele Hausbesitzer möglicherweise noch eine Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sichern, bevor im Februar neu gewählt wird, vermutet Christoph. Bundesweit wurden nach Angaben des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie im vergangenen Jahr rund 52 Prozent weniger Wärmepumpen als noch 2023 verkauft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2025 | 11:00 Uhr