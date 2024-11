Stand: 08.11.2024 08:54 Uhr Inklusions-Sonderpreis für Lübecker Hörakustiker-Schule

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergibt am Freitag den Schulsonderpreis für Inklusion und Vielfalt. Er geht an die Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen in Lübeck. Gewürdigt wird laut Bundesinnung der Hörakustiker unter anderem die tiefe Verankerung des Themas Inklusion im Unterricht. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck