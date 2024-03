Stand: 12.03.2024 10:24 Uhr Info-Abend zu Northvolt in Heide lässt viele Fragen offen

Knapp 1.800 Arbeiter sollen auf der Baustelle des schwedischen Batterie-Herstellers Northvolt arbeiten. Unterkommen sollen sie in Arbeitercamps in Wesselburen und Heide-Süderholm (beides Kreis Dithmarschen). Am Montagabend hat im Heider Bürgerhaus eine Infoveranstaltung dazu stattgefunden. Etwa 50 Interessierte waren ins Bürgerhaus gekommen. Als Knackpunkt hat sich dabei die Verkehrsfrage herausgestellt: Wie wird das Camp genau angebunden und wie soll der Verkehr der vielen Werks-Busse zur Baustelle verlaufen? Wo parken die Autos der Arbeiter, sollten die Parkplätze auf dem Camp nicht ausreichen? Antworten darauf gab es zunächst nicht. Das entsprechende Verkehrsgutachten sei noch nicht fertig, hieß es.

