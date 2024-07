Stand: 29.07.2024 14:56 Uhr Flensburger Brauerei: Neues Sudhaus in Munketoft

Die Brauerei in Flensburg will bis 2045 klimaneutral produzieren. Ein Baustein soll dabei das neue Sudhaus werden, das bis 2026 am Standort Munketoft entstehen soll. Die Höhe der Investition wurde nicht beziffert, da nach Angaben der Brauerei noch nicht alle Angebote vorliegen.

Bekenntnis zum Standort Flensburg

Laut der Geschäftsführerin Technik der Flensburger Brauerei, Sylke Moerke, sind die Pläne ein klares Bekenntnis zum Standort: Das Sudhaus sei das Herzstück der Brauerei. Hier werde das Bier gebraut und später in der Abfüllanlage in die Flaschen und Fässer abgefüllt. Die Produktion bleibe weiter am Standort, weil es sich auch um ein Flensburger Produkt handele.

