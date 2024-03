Stand: 13.03.2024 13:59 Uhr IHK ruft Unternehmen auf, in Cybersicherheit zu investieren

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) ruft Unternehmen in Schleswig-Holstein dazu auf, IT-Sicherheit ernst zu nehmen. "Sie müssen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren und wissen, dass IT-Sicherheit eine Geschichte ist, die es nicht zum Nulltarif gibt", betont Thomas Balk von der IHK. Auf mehr als 200 Milliarden Euro jährlich schätzt das Bundeskriminalamt den durchschnittlichen Schaden, den Cyberkriminelle in Deutschland hinterlassen. Im Sommer 2022 gab es einen Cyberangriff bei der IHK in Schleswig-Holstein. Die Schäden seien mittlerweile behoben, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Cyberkriminalität