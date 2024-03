Stand: 13.03.2024 16:03 Uhr Husum: Café im Schloss eröffnet wieder

Das Café im Schloss vor Husum (Kreis Nordfriesland) öffnet Anfang April wieder - frisch renoviert und mit zwei neuen Pächtern. Zwei Jahre lang war das Café geschlossen. Der vorherige Pächter, das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk, hatte den Pachtvertrag Ende 2021 frühzeitig beendet.

"Es gab gute Gründe, dass wir uns in der Auslobung für Herrn Aigner und Frau Krützfeldt entschieden haben, weil sie ein skandinavisches Konzept umsetzen wollen, was hervorragend zu dem Schloss und seiner Geschichte passt", sagte Landrat Florian Lorenzen (CDU). Am 4. April ist Eröffnung, ab dem 5. April startet der Regulärbetrieb.

