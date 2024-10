Stand: 18.10.2024 16:49 Uhr Holstenhallen Neumünster: Landesmeisterschaften im E-Sport

Die besten E-Sportler des Landes werden am Sonnabend in der Holstenhalle in Neumünster gekürt. Bei den dritten Landesmeisterschaften gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm für alle Gaming-Fans. Im Mittelpunkt stehen die 24 Teilnehmenden, die um die Titel in vier verschieden Spielen kämpfen: E-Football, League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate und Rocket League. Über drei Qualifikationsrunden haben sie sich für die Finals qualifiziert.

In der "Business-Area" werden Vorträge zu E-Sports in der Arbeitswelt gehalten. Die Veranstalter erwarten bis zu 1.000 Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kiel