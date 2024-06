Stand: 27.06.2024 08:56 Uhr Holstein Kiel bereitet sich auf Bundesliga vor

Der Verein Holstein Kiel startet mit seinen Vorbereitung auf die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Zunächst steht eine Leistungsdiagnostik und sportmedizinische Untersuchungen der Spieler an. Ihren Anhängern zeigen sich die Störche dann am kommenden Montag erstmals bei einem öffentlichen Training in Gettorf (Kreis Rensburg-Eckernförde). Das erste Testspiel für den neuen Bundesligisten findet am Samstag, 6. Juli, in Rendsburg gegen den dänischen Zweitligisten B.93 Kopenhagen statt.

