Stand: 11.07.2024 09:10 Uhr Hörup: 300 Reiter messen sich in hochklassigen Springprüfungen

In Hörup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwoch das Springflut-Festival gestartet. Noch bis Sonntag messen sich hier mehr als 300 Reiter in hochklassigen Springprüfungen. Am Mittwoch fanden - direkt neben der James-Farm - die ersten Prüfungen der Deutschen Jugendmeisterschaft statt.

Auch in diesem Jahr werden wieder Top-Springreiter aus der gesamten Republik dabei sein. Im Finale der Regio Tour reiten Nachwuchsreiter und Amateure, in der Youngster Tour melden sich die Nachwuchstalente und die Allerjüngsten kommen im Fohlenchampionat ebenfalls auf ihre Bühne. Es ist die fünfte Auflage des Springflut Festivals.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2024 | 08:30 Uhr