Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe: Wochenlange Aufzug-Sanierung Stand: 13.06.2022 12:05 Uhr Der Aufzug in einem der Hölk-Hochhäuser wird repariert. Das soll bis Mitte August dauern. Es gibt an drei Tagen in der Woche einen Einkaufsservice. Aber ansonsten müssen Mieter zu Fuß gehen - auch mal bis in den zehnten Stock.

Yazan Othman hat schwer zu schleppen. Er trägt einen Kinderwagen - aus dem zehnten Stock ins Erdgeschoss. "Das sind 15 Kilo oder so. Nicht so einfach. Und ich muss leider bis ganz unten. Plus das Baby und die Tasche vom Baby müssen wir auch immer tragen", erzählt er. Yazan Othman und seine Frau Duaa wohnen im zehnten Stock in einem der Hölk-Häuser in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Aktuell wird der Fahrstuhl bei ihnen im Gebäude repariert. Er kann also nicht benutzt werden. Die Mieter müssen Treppen steigen. Und zwar noch bis Mitte August. Solange sollen die Reparaturarbeiten dauern.

Trageservice an zwei Tagen in der Woche

Der Vermieter, das Düsseldorfer Immobilienunternehmen LEG, hat einen Trageservice für Einkäufe eingerichtet - an drei Tagen pro Woche - vormittags. Mehrere Mieter sagen NDR Schleswig-Holstein, das sei aus ihrer Sicht nicht ausreichend. "Hier wohnen so ungefähr 200 Leute in diesem Gebäude. Es gibt Leute, die können nicht zu Fuß die Treppe hoch gehen. Oder sie haben eine große Familie und müssen viel einkaufen. Ich bin jung - und schon für mich ist es sehr schwierig", beschreibt Yazan Othman die Situation.

LEG: Service nicht einfach zu organisieren

Die LEG sagt dazu: "Es war wirklich nicht leicht, den Trageservice zu organisieren, da entsprechende Kräfte nicht so leicht verfügbar sind. Wir müssen schauen, wie es anläuft und versuchen auch nachzusteuern." Maria Herrmann leitet das Quartiersmanagement der Hölk-Häuser. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Vermieter und Mietern. "Es ist ja einmal die Beschwerlichkeit im Alter, aber es ist ja nicht immer nur eine Frage des Alters. Es gibt auch die Fälle, die im Rollstuhl sitzen, einen Rollator oder eine Knie-OP hatten", betont sie.

Mietminderung nicht möglich

Yazan Othman sagt: "Wir zahlen jeden Monat Miete. Und wir wünschen uns auch, ein gutes Leben zu haben und nicht jeden Tag Probleme zu haben." Mietminderungen sind für die Mieter der Hölk-Hochhäuser übrigens nicht möglich. Laut Gesetz ist der Hauseigentümer in solchen Situationen lediglich dazu verpflichtet, Reparaturen "zügig" durchzuführen. Bis August müssen Familie Othman und die anderen Mieter also mit der Situation irgendwie klarkommen.

