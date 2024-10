Stand: 24.10.2024 09:30 Uhr Herbst-Jahrmarkt auf dem größten Marktplatz Deutschlands

Am Donnerstag (24.10.) beginnt auf dem größten Marktplatz Deutschlands in Heide (Kreis Dithmarschen) der Herbst-Jahrmarkt.Viele Fahrgeschäfte wie Break-Dancer, Auto-Scooter, Kinder-Karusselle und Buden laden zum Besuch ein: Vor allem bei gutem Wetter für viele Schülerinnen und Schüler eine nette Abwechselung in den Herbstferien.

Der Jahrmarkt hat täglich von 14 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag bis 23 Uhr geöffnet. Am letzten Markttag, also am Dienstag, den 29. Oktober, ist Familientag. An vielen Geschäften gibt es dann vergünstigte Preise.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen