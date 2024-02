Stand: 28.02.2024 08:21 Uhr Henstedt-Ulzburg will AfD Zugang zum Bürgerhaus verwehren

Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) will Veranstaltungen mit "extremistischen, rassistischen oder antidemokratischen Inhalten" in seinem Bürgerhaus verbieten. So wolle man die Hürden für die AfD möglichst hoch setzen, sagte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (parteilos). Extremismus dürfe keinen Raum bekommen. Die AfD hatte das Bürgerhaus in der Vergangenheit immer wieder für große Parteiveranstaltungen genutzt. Die Partei kündigte an, gegen einen möglichen Ausschluss juristisch vorgehen zu wollen. Die Gemeinde Reinbek (Kreis Stormarn) hatte im vergangenen Herbst eine ähnliche Satzung für ihr Schloss verabschiedet.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 07:00 Uhr