Stand: 07.06.2024 16:59 Uhr Heider Stadtlauf sorgt für Sperrungen in der Innenstadt

Ab 18 Uhr am Freitag müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer in der Heider Innenstadt (Kreis Dithmarschen) auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Dann beginnt der 38. Heider Abend-Stadt-Lauf. Zahlreiche Straßen sind gesperrt. Der Start ist an der Friedenstraße/Ecke Meldorfer Straße, Ziel ist das MTV-Stadion. Die Veranstalter des MTV Heide rechnen mit über 2.000 Läuferinnen und Läufern. Autofahrer müssen bis circa 20 Uhr mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2024 | 16:30 Uhr