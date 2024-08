Stand: 21.08.2024 14:49 Uhr Heider Kirchengemeinde sucht Spenden für neue Orgel

Die evangelische Kirchengemeinde Heide (Kreis Dithmarschen) sucht Spender für die neue Orgel an der gerade sanierten St. Jürgen Kirche. Michael Stelter vom Orgelbauverein sagte NDR Schleswig-Holstein, die neue Orgel werde bereits vor Ort eingebaut. Sie koste gut 700.000 Euro, ungefähr die Hälfte habe der Orgelbauverein bereits gesammelt. Rund 400.000 Euro habe der Kirchenkreis Dithmarschen als Darlehen dazugeschossen, so Stelter weiter. Das müsse der Orgelbauverein jetzt abbezahlen.

Konzerte und Einzelspenden für die neue Orgel

Der Orgelbauverein ist wieterhin auf viele Einzelspenden angewiesen, so Michael Stelter. Man veranstalte darüber hinaus auch Benefizkonzerte. Am Dienstagabend kamen über 100 Besucherinnen und Besucher in die St. Jürgen Kirche. Das nächste Benefizkonzert findet am 12. OKtober statt - mit dem Gospelchor Pahlen.

