Stand: 01.11.2024 16:51 Uhr Heide: Westküstenklinikum baut neue Psychiatrie

Auf dem Gelände des Westküstenklinikums in Heide (Kreis Dithmarschen) wird neu gebaut. Dort entsteht für 25 Millionen Euro ein neues Gebäude für die Psychiatrie. Der Neubau wurde notwendig, weil die jetzige Station in die Jahre gekommen ist, so ein Sprecher der Klinik. Mit dem neuen Gebäude werde die Klinik ihrem Anspruch an eine zeitgemäße Patientenversorgung und einem modernen Arbeitsumfeld gerecht. Zur Einrichtung gehören Therapie-, Gruppen- und Gemeinschaftsräume sowie Büros. Außerdem soll es für die Patienten nach Angaben der Chefärztin auch offene Bereiche mit einem Café und einer Cafeteria für geben. 42 Patientinnen und Patienten kann das Ärzteteam dann dort behandeln. In zwei Jahren soll das neue Gebäude fertig sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen