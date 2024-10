Stand: 30.10.2024 16:20 Uhr Heide: Unfallflucht im gestohlenen PKW

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstagabend in Heide (Kreis Dithmarschen) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Unfallverursacher bog nach Polizeiaussagen um kurz nach neun von der Hamburger Straße nach links auf die Hans-Böckler-Straße ab. Dabei kollidierte er mit der Beifahrerseite eines anderen Wagens. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an ihrem Auto beträgt 5.000 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete Richtung Stiftstraße. Laut Zeugen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Ford Fusion mit einem Heider Kennzeichen - die Polizei stellte fest, dass dieses Auto vor Kurzem gestohlen worden war.

