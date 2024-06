Stand: 25.06.2024 09:56 Uhr Heide: Mann ohrfeigt fünfjährigen Jungen

Die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) sucht zur Zeit wegen eines Vorfalls in einem Schnellrestaurant nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dort am Sonnabendnachmittag ein Mann einen fünfjährigen Jungen geohrfeigt. Zuvor war der Junge offenbar mit einem Mädchen im Spielbereich des Restaurants in Streit geraten. Der Junge war daraufhin zu seiner Mutter gelaufen. Als der Junge auf dem Schoß seiner Mutter saß, kam ein Mann und ohrfeigte ihn. Ob es der Vater des Mädchens war, ist unklar.

Der Mann soll etwa Ende 40 sein. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er einen Kinnbart, eine Glatze und trug ein grünes T- Shirt. Nach dem Vorfall fuhr er mit einem silberfarbenen Bus mit Meldorfer Kennzeichen davon. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei melden.

