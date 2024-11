Stand: 26.11.2024 16:54 Uhr Heide: Hauptausschuss berät über Stelle zur Schul-Sanierung

In der Stadtverwaltung Heide (Kreis Dithmarschen) soll so schnell wie möglich eine Vollzeit-Stelle für die Schul-Sanierung geschaffen werden. Der Hauptausschuss beschäftigt sich am Dienstag mit einem entsprechenden Antrag von CDU, SPD und FDP. Hintergrund sei der große Sanierungsstau an allen Heider Schulen, sagte CDU-Fraktionschef Marc Trester. Die Ratsversammlung habe zwar den wichtigen Beschluss zum 100 Millionen Euro teuren Neubau des Schulzentrum Heide-Ost auf den Weg gebracht, allerdings müsse man auch um die anderen Heider Schulen kümmern. Das könnten die Mitarbeitenden des Bauamtes nicht nebenbei erledigen. Die Fraktionen möchten eine Projektleitung, die sich ausschließlich mit der Planung der Sanierungen beschäftigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Kreis Dithmarschen