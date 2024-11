Stand: 26.11.2024 11:36 Uhr Heide: Bankmitarbeiter macht Seniorin auf Betrug aufmerksam

Internetbetrüger erbeuten häufig hohe Summen von ihren Opfern. Eine 75-Jährige aus Dithmarschen ist nun auf eine Betrugsmasche hereingefallen, bei der Betrüger hohe Summe versprechen, wenn vorher ein Geldbetrag überwiesen wird. Ihr hatten die Betrüger nach Angaben der Polizei 750.000 Euro in Aussicht gestellt. Um an das versprochene Geld zu kommen, ging die Seniorin in eine Heider Bankfiliale (Kreis Dithmarschen), um rund 1.700 Euro zu überweisen. Ein Bankmitarbeiter wurde skeptisch und klärte die Frau über die Betrugsmasche auf. Daraufhin ging sie zur Polizei. Allerdings hatte die Rentnerin vorher schon mehr als 2.000 Euro an verschiedene Konten überwiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2024 | 08:30 Uhr